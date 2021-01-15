Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Парагвае

Минздрав Парагвая зарегистрировал российскую вакцину против новой коронавирусной инфекции «Спутник V», передает РИА «Новости» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Как сообщили в фонде, регистрация была выполнена по ускоренной процедуре без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что регистрация «Спутника V» в Парагвае показывает рост заинтересованности стран Латинской Америки «в безопасной и эффективной российской вакцине» против COVID-19.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время «Спутник V» получит одобрение в ряде других государств региона, и готовы к расширению партнерств для совместной борьбы с пандемией», — добавил он.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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