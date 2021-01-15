Власти Москвы назвали условие для использования зарубежных вакцин от COVID-19

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова назвала условие, при котором в столице станут проводить вакцинацию иностранными препаратами от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Как только другие российские вакцины будут доставлены в Москву, мы сразу же их передадим в пункты вакцинации», — сказала Ракова.

По ее словам, точно такие же действия будут производиться с зарубежными вакцинами.

«Когда в России будут зарегистрированы иностранные вакцины, либо мы их купим, либо они будут нам представлены бесплатно, будут сразу же предоставлены в вакцинационные пункты», — пояснила Ракова.

5 декабря в Москве началась вакцинация от COVID-19. Первыми вакцину получили люди из группы риска — сотрудники сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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