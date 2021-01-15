Кудрин заявил о начале третьей волны COVID-19 в России

| Бернст Ю.

Наступивший год будет ненамного легче прошедшего: начинается третья волна пандемии коронавируса, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Его слова передает РИА «Новости».

«Возможно, она будет не слабее второй, как минимум, а может, и больше. Поэтому расслабиться не удастся, благоприятного режима не будет», — сказал Кудрин.

По его словам, в 2021 году правительству придется принимать новые меры поддержки. Так, власти уже приняли решение о продлении действовавших в 2020 году антикризисных мер.

Глава Счетной Палаты также отметил, что российские власти не должны забывать, что в стране сохраняется большое число бедных, что, в том числе, связано с ростом пандемии. России нужны структурные реформы, «от них никак не уйти», добавил Кудрин.

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