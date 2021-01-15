Попова назвала ситуацию с COVID-19 в РФ «ровной и спокойной»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сравнила темпы заболеваемости коронавирусом в России и других странах. Об этом сообщает ТАСС.
Она отметила, что на фоне проблем в других государствах Россия «выглядит ровно и спокойно».
«Если смотреть кривые заболеваемости, <...> то наша кривая достаточно плавная и пологая по сравнению с тем, что мы видим на аналогичных графиках в других странах», — заявила Попова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.
По последним данным, в России был выявлен 3 520 531 случай COVID-19, 2 909 680 человек вылечились, 64 495 пациентов скончались.
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