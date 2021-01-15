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Общество. Новости

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В России выделено более 600 образцов штамма коронавируса

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После появления в России больных коронавирусом ученые выделили свои штаммы коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Ее слова передает РИА «Новости».

Таким образом, на сегодняшний день в России выделено более 600 образцов штамма коронавируса, свыше 400 из которых расшифрованы.

РФ приняла активное участие в изучении генетического разнообразия и эволюции пандемического потенциала COVID-19, отметила Голикова.

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