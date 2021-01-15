Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Роспотребнадзор: иммунитет после коронавируса держится 3-5 месяцев

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Иммунитет после перенесенной болезни COVID-19, по данным предварительных исследований, сохраняется от трех до пяти месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина.

Он уточнил, что иммунитет начинает плавно снижаться после третьего месяца после перенесенной болезни.

Акимкин сослался на опыт сотрудников своего НИИ, часть которых переболела коронавирусом и теперь отслеживает состояние своего организма.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Вакцина не панацея: кому грозит повторный COVID-19

Российские медики назвали сроки затухания коронавируса

Попова заявила о формировании в РФ популяционного иммунитета к COVID-19

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.