Роспотребнадзор: иммунитет после коронавируса держится 3-5 месяцев

| Бернст Ю.

Иммунитет после перенесенной болезни COVID-19, по данным предварительных исследований, сохраняется от трех до пяти месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина.

Он уточнил, что иммунитет начинает плавно снижаться после третьего месяца после перенесенной болезни.

Акимкин сослался на опыт сотрудников своего НИИ, часть которых переболела коронавирусом и теперь отслеживает состояние своего организма.

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