В Китае призвали прекратить использование вакцины Pfizer

Китайские медицинские эксперты призвали Норвегию и другие страны прекратить использование вакцины от коронавируса компании Pfizer, особенно среди пожилых людей. Об этом сообщает газета Global Times.
Такой призыв связан с известиями о смерти 23 жителей Норвегии, которые скончались после прививки этим препаратом.
По словам китайского иммунолога, вакцина Pfizer была разработана в спешке, а ее безопасность не была подтверждена.
Случаи смерти в Норвегии также доказали, что эффективность этого препарата оказалась не такой высокой, как ожидалось, считают эксперты.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Норвегии зафиксировали 23 смерти среди привитых вакциной Pfizer
— В Германии не менее 10 человек скончались после вакцинации от COVID-19
— ВОЗ заявила, что следит за ситуацией со смертью пациентов после вакцинации от COVID-19