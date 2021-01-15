В Китае призвали прекратить использование вакцины Pfizer

Китайские медицинские эксперты призвали Норвегию и другие страны прекратить использование вакцины от коронавируса компании Pfizer, особенно среди пожилых людей. Об этом сообщает газета Global Times.

Такой призыв связан с известиями о смерти 23 жителей Норвегии, которые скончались после прививки этим препаратом.

По словам китайского иммунолога, вакцина Pfizer была разработана в спешке, а ее безопасность не была подтверждена.

Случаи смерти в Норвегии также доказали, что эффективность этого препарата оказалась не такой высокой, как ожидалось, считают эксперты.

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