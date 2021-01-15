В России разработали выявляющий коронавирус за час тест

В России создали тест на коронавирус нового типа, который позволяет выявлять инфекцию за 60-90 минут. Об этом сообщил директор института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что такой тест разработали и опробовали специалисты института совместно с сотрудниками других институтов. Он был создан на основе петлевой изотермической амплификации, позволяющей уменьшить время исследования в три-четыре раза, сообщил Акимкин.

«(Тест. — «Газета.Ru») по чувствительности и специфичности не уступает классическим ПЦР, опробован нашими институтами с положительной оценкой. Время проведения детекции составит от 60 до 90 минут», — сказал он на совещании с эпидемиологами.

Согласно последним данным, в России зарегистрировали 3 520 531 случай коронавирусной инфекции, 2 909 680 человек выздоровели, 64 495 пациентов скончались.

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