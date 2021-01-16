В США отказались от слов, что штурмовавшие Конгресс хотели убить должностных лиц

Федеральные прокуроры США в штате Аризона отказались от утверждения, что участники штурма Капитолия США якобы хотели убить конгрессменов. Об этом сообщает BuzzFeed.

Согласно сообщению, помощник федерального прокурора Тодд Эллисон заявил, что обвинение отказывается от этих слов, поскольку не готово рассуждать о том, насколько убедительны доказательства «плана по захвату и убийству».

При этом он не исключил, что эти утверждения возникнут снова на стадии процесса.

Ранее прокуратура США выразила мнение, что штурмовавшие Капитолий хотели убить выборных должностных лиц.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.

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