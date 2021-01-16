В Москве в субботу ожидается до -15°С и гололедица

В Москве в субботу, 16 января, ожидается до -15°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от -13 до -15°C. Будет облачно, местами сильный снег и метель, гололедица. Ветер северо-западный, северный скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура опустится до -19...-21°C. Сохранятся облачность, местами с прояснениями, небольшой снег и гололедица. Ветер северо-западный скоростью 6-11 м/с.

Атмосферное давление днем составит 741 мм ртутного столба, ночью – 743 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.