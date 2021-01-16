Китайские ученые предупредили мир о катастрофических последствиях пандемии

Число жертв коронавирусной инфекции в мире к марту текущего года может достигнуть 5 млн человек. Такое мнение выразили ученые из Китая в своем прогнозе о глобальных последствиях пандемии COVID-19 в 2021 году, передает South China Morning Post.

По данным издания, глобальные последствия пандемии в 2021 году могут быть хуже, чем в минувшем году. К настоящему времени в мире зафиксировано менее 2 млн летальных исходов от коронавируса, однако это число может вырасти до 5 млн.

Один из специалистов обратил внимание на то, что, несмотря на взятие Китаем под контроль эпидемии, многие государства по-прежнему сталкиваются со вспышками и мутировавшими штаммами вируса.

В исследовании также говорится, что во всем мире выявлено более 92 млн случаев COVID-19, но в начале марта это число может вырасти до 170 млн. Специалисты предполагают, что больше всего пострадают США, где число зараженных может вырасти до 32 млн человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Роспотребнадзор рассказал о механизме защиты от коронавируса

— Москва расширяет список граждан, которые могут привиться от коронавируса

— В Роспотребнадзоре рассказали о тесте на «британский» штамм коронавируса