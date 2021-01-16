Вильфанд рассказал о причинах снегопада в Москве

Влажные воздушные массы, которые принес южный циклон в московский регион, стали причиной кратковременного выпадения большого количества осадков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, циклон сформировался над Норвежским и Баренцевым морями, поэтому он насыщен влагой, которая и превратилась в снег.

Он отметил, что высота снежного покрова за субботу, 16 января, увеличится в Москве минимум на 5 сантиметров, в отдельных округах столицы на 7-8 сантиметров.

Эксперт также не исключил слабую метель.

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