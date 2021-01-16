Путин исполнил мечту мальчика покататься на Красной Поляне

Президент России Владимир Путин в субботу, 16 января, в рамках ежегодной акции «Елка желаний» исполнил желание мальчика, мечтавшего покататься на Красной Поляне. Об этом сообщает газета «Известия».

Руслан проживает в Сочи в многодетной семье. Ребенок всегда хотел научиться кататься на лыжах, однако у его семьи не было возможности нанять тренера и приобрести необходимое оборудование.

Мальчик намеревался попросить такой подарок у Деда Мороза, но знакомая порекомендовала его маме попробовать отправить мечту сына на «Елку желаний».

В итоге вся семья Руслана получила от главы государства возможность провести два дня на курорте Красная Поляна.

В 2018 году президент России Владимир Владимирович Путин стал основоположником традиции исполнять желания особенных детей, исполнив мечты сразу пятерых участников акции с состоянием здоровья угрожающим жизни. С тех пор глава государства ежегодно запускает всероссийскую акцию «Елка желаний».

В 2020 году на онлайн-марафоне #МЫВМЕСТЕ Владимир Путин удаленно снял с «Елки желаний» открытки 9-летнего Дмитрия из Челябинска, который мечтал побывать на Красной площади и увидеть, где работает Глава государства, и 10-летнего Александра из Тулы, мечта которого – обнять живую панду – исполнилась 19 декабря.

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