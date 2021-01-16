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Общество. Новости

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Жилой дом сгорел в Махачкале, есть погибшие

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Частный жилой дом сгорел в Махачкале, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС Дагестана.

Отмечается, что огонь разрушил дом, расположенный на улице Нурадилова.

«В результате пожара имеются погибшие и пострадавшие», – указано в сообщении ведомства.

Пожар удалось локализовать в 14.13 мск, в 14.52 он был полностью ликвидирован на площади 20 кв. м.

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