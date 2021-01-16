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Общество. Новости

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В Аргентину доставлена вторая партия «Спутника V»

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Самолет аргентинской авиакомпании Aerolineas Argentinas доставил в страну вторую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из Москвы, пишет ТАСС.

Самолет доставил в Аргентину 300 тыс. доз второго компонента препарата.

В стране коронавирусом заразились 1 783 047, выздоровели 1 561 963, погибли 45 227 человек.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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