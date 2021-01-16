Варламов вернулся в Россию

Блогер Илья Варламов, задержанный ранее в Южном Судане, вернулся в Россию. Об этом сообщил главный редактор издания Сергей Смирнов, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что издатель «Медиазоны» Петр Верзилов остается в Африке.

«У всех было разное время отъезда, какой-то там хаос был, то есть не все на одном рейсе», — рассказал Смирнов.

Он уточнил, что пока не знает, когда Верзилов прилетит в Россию.

13 января Илья Варламов сообщил, что их с супругой, Петром Верзиловым и еще несколькими спутниками задержали в аэропорту города Капоэта, куда они прибыли, чтобы полететь в Джубу. К вечеру того же дня россияне были освобождены. Впоследствии стало известно, что Варламов и Верзилов будут депортированы в Россию.

Позже блогер сообщил о новом задержании его жены Любови Варламовой, директора Европейской Гимназии Ивана Боганцева и Вадима Гинзбурга. Согласно данным геолокации, вышеперечисленные лица находились на военной базе в центре Джубы.

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