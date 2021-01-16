Диетолог перечислила опасные диеты

Врач-эндокринолог Татьяна Филиппова в беседе с Пятым каналом рассказала об опасных диетах.

В первую очередь медик напомнила о диете, когда люди едят только то, что подходит им по группе крови. Как подчеркнула Филиппова, между группой крови, гормональным фоном, метаболическим обменом и другими процессами нет связи.

После врач предупредила об опасности раздельного питания, которое подразумевает раздельное употребление белков и углеводов.

«Человеческий организм устроен так, что он употребляет и усваивает максимально разнообразную пищу», — объяснила эндокринолог.

Филиппова также рассказала о вреде дробного голодания, потому что в «разгрузочные дни» организм не получает пищи, что может вызвать заболевания или гормональные сбои.

Кроме того необоснованной является диета «Светофор», когда желающие похудеть едят продукты только одного цвета.

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