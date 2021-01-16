Помпео заявил, что коронавирус возник в китайских гослабораториях

Госсекретарь США Майк Помпео опубликовал информацию, подтверждающую, что коронавирус появился в государственных лабораториях Китая. Об этом говорится в его письменном заявлении на сайте Госдепа.

«Чтобы помочь жизненно важной работе следственной группы ВОЗ, прибывшей в Китай на этой неделе, правительство Соединенных Штатов сегодня делится новой информацией о деятельности правительственных лабораторий Китая в 2019 году», — говорится в заявлении.

Помпео отметил, что еще летом 2019 года в Уханьском институте вирусологии несколько сотрудников заразились чем-то, похожим на коронавирус.

Также госсекретарь заявил, что коронавирус летучих мышей RaTG13 более чем на 96% идентичен SARS-CoV-19.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 94 млн заболевших, 67 млн выздоровели, больше 2 млн человек скончались. В России выявили уже 3,5 млн человек с COVID-19.

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