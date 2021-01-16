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Общество. Новости

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Белоруссия заявила об отключении первого энергоблока БелАЭС

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Минэнерго Белоруссии заявило, что на БелАЭС произошло отключение первого энергоблока от сети. Об этом сообщает БелТА.

Ведомство уточнило, что отключение произошло после срабатывания системы защиты.

При этом министерство подчеркнуло, что радиационный фон в районе станции остается в норме.

БелТА добавляет, что отключение произошло в 19.02.

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