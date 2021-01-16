Полицейские проводят спецоперацию в аэропорту Франкфурта

В аэропорту Франкфурта проходит полицейская операция, сообщается в Twitter полиции города.
В заявлении отмечается, что на фоне действий правоохранителей был закрыт Терминал 1. Кроме того, был ограничен доступ к находящемуся рядом региональному вокзалу и переход к поездам дальнего следования.
Посетителей аэропорта призвали следовать указаниям полиции.
Позднее стало известно, что причиной проведения спецоперации стал подозрительный багаж.
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