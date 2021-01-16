Во Франции число смертей от коронавируса превысило 70 тысяч

Во Франции за сутки от коронавируса скончались 196 человек, общее число смертей превысило 70 тыс. Об этом сообщило санитарное агентство страны Santé Publique.

За последние 24 часа также выявили 21 тыс. заражений. С начала эпидемии выявили 2,9 млн случаев.

27 декабря во Франции началась вакцинация. К 16 января прививки сделали уже больше 413 тыс. человек.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 94 млн заболевших, 67 млн выздоровели, больше 2 млн человек скончались. В России выявили уже 3,5 млн человек с COVID-19.

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