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Общество. Новости

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В Европе объяснили отношение Запада к российской вакцине от коронавируса

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Французская газета Le Monde Diplomatique оценила создание российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Автор статьи Федерико Куско отмечает, что Запад скептически и безразлично отнесся к появлению «Спутника V» из-за невежества относительно русской научной традиции.

«Движимое языковыми, культурными и политическими различиями, это невежество с подозрением реагирует на российские инициативы», — считает Куско.

По его мнению, создание российской вакцины от коронавируса — это результат многолетних научных разработок, однако на Западе, где годами отрицали достижения России, теперь удивлены объявлением о создании лекарства.

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