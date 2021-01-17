В Москве с начала января выпало 133% месячной нормы осадков

| Бернст Ю.

С начала января в Москве выпало 56 мм осадков, что составляет 133% от месячной нормы, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в столице выпало 12 мм осадков — почти 30% месячной нормы.

Тишковец также рассказал, что среднемесячная температура в городе на сегодняшний день на 0,3°С холоднее нормы.

«Это месяц — холодный и очень снежный, влажный», — подвел итог синоптик.

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