Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в доме в Татарстане

| Бернст Ю.

Двое мужчин и два мальчика погибли при пожаре в частном доме в Верхнеуслонском районе Татарстана, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Там рассказали, что загорелся бревенчатый дом, который использовался в качестве дачи.

Прибывшие на место пожарные открытого горения не обнаружили, в доме было сильное задымление. Площадь пожара составила 6 кв. м.

В доме были найдены тела двух мужчин и двух мальчиков. По предварительным данным, дети 2008 и 2012 годов рождения.

Среди версий возникновения пожара рассматриваются неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении, неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

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