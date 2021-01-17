В России подтвердили еще 23 586 случаев коронавируса

В России выявили 23 586 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
Также за прошедшие сутки выздоровели еще 23 440 пациентов, скончался 481.
За весь период пандемии в России инфекция была подтверждена у 3 568 209 человек, умерли 65 566, вылечился 2 960 431.
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