Умер российский посол в ОАЭ

Скончался посол России в Объединенных Арабских Эмиратах Сергей Кузнецов. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Кузнецов умер на 68-м году жизни.

«Посольство глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной чрезвычайного и полномочного посла России в ОАЭ Сергея Николаевича Кузнецова», — говорится в публикации.

Причины смерти не называются.

Кузнецов родился в 1953 году, в 1976 окончил МГИМО, а в 1993 — Дипломатическую академию МИД. Дипломатическую миссию в ОАЭ он возглавил в апреле 2019 года.