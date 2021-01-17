Жительнице Якутии грозит штраф за фейки о чипировании при вакцинации от COVID-19

В Якутии полиция проводит проверку в отношении женщины, которая распространяла недостоверную информацию о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

«Полицией проводится проверка в отношении уроженки Сунтарского района, которая распространила в одном из мессенджеров недостоверные сообщения о вакцинации от коронавирусной инфекции», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что женщина распространяла сообщения о чипировании правоохранителей после получения вакцины.

За рассылку фейковой информации, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусматривается административная ответственность и штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей. В отдельных случаях возможно возбуждение уголовного дела.

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