Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Аэропорт Сочи из-за непогоды временно не принимает рейсы

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Международный аэропорт Сочи временно прекратил принимать самолеты из-за сильного ветра, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Из-за сильного ветра в районе аэропорта два самолета, выполнявшие рейс в Сочи, ушли на запасные аэродромы, рассказали в пресс-службе.

Речь идет о рейсе СУ1136 из Шереметьево, который направили на запасной аэродром в Ростов. А также о лайнере маршрута Новосибирск-Сочи, совершившем посадку в Минеральных водах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В Краснодаре аэропорт приостановил прием и отправку самолетов из-за снегопада

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.