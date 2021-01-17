Три члена экипажа затонувшего в Черном море российского судна спасены

| Бернст Ю.

Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил о спасении трех членов экипажа затонувшего в Черном море российского сухогруза ARVIN, передает агентство Anadolu.

«Три члена экипажа российского сухогруза спасены», — сказал Гюнер.

Ранее сообщалось, что сухогрузное судно с российским флагом затонуло в районе Инкуму турецкой провинции Бартын. В настоящее время ведется операция по спасению 15 членов экипажа. Спасательную операцию осложняют неблагоприятные погодные условия. По предварительным данным, погибших нет.

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