Два члена экипажа затонувшего у берегов Турции российского судна погибли

| Бернст Ю.

Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил о гибели двух членов экипажа затонувшего в Черном море российского сухогруза ARVIN, передает агентство Anadolu.

По уточненным данным, на борту находились 13 членов экипажа.

На данный момент спасены пять человек, поиск шестерых продолжается, добавил Гюнер.

Ранее сообщалось, что сухогрузное судно с российским флагом затонуло в районе Инкуму турецкой провинции Бартын. В настоящее время ведется операция по спасению членов экипажа. Спасательную операцию осложняют неблагоприятные погодные условия.

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