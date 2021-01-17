Тринадцать членов экипажа затонувшего в Черном море судна — украинцы

| Бернст Ю.

Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что 13 членов экипажа сухогруза, затонувшего в Черном море у берегов Турции, являются гражданами Украины, а не России, как сообщалось ранее. Слова Гюнера передает турецкий телеканал NTV.

По словам Гюнера, судно шло под флагом Палау, 13 членов его экипажа являются украинцами.

Он добавил, что еще двое членов экипажа обнаружены живыми, до них пытаются добраться спасатели.

В свою очередь в Росморречфлоте утверждают, что в экипаже сухогруза двое россиян. Там также сообщили, что судовладельцем является украинская компания Arvin Shipping LTD.

17 января сухогрузное судно затонуло в районе Инкуму турецкой провинции Бартын. В настоящее время ведется операция по спасению членов экипажа. Спасательную операцию осложняют неблагоприятные погодные условия. Ранее сообщалось, что спасены шесть моряков и еще двое найдены погибшими.

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