МИД Украины заявил, что на борту затонувшего сухогруза Arvin были 10 украинцев

Министерство иностранных дел Украины рассказало о находившихся на борту затонувшего сухогруза Arvin гражданах. Об этом сообщает пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко в своем Twitter.

В ведомстве подтвердили информацию, что на судне находились 10 украинцев, а также два иностранных гражданина.

Пресс-секретарь также подтвердил спасение шести человек в результате ЧП. По его словам, поисково-спасательная операция в зоне ЧП продолжается.

«Украинские консулы отправились в порт Бартын для предоставления консульской помощи», — написал Николенко.

17 января сухогрузное судно затонуло в районе Инкуму турецкой провинции Бартын. Изначально сообщилось, что оно шло под российским флагом, однако впоследствии местные власти уточнили, что сухогруз шел под флагом Палау. В настоящее время ведется операция по спасению членов экипажа. Операцию осложняют неблагоприятные погодные условия.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Затонувший в Черном море сухогруз принадлежит украинской компании

— Раскрыты подробности о затонувшем в Черном море сухогрузе

— Число погибших при крушении сухогруза у берегов Турции возросло до четырех