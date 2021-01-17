Москвичей предупредили о «дне холода»

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил о том, что Москву ждут «температурные горки». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в понедельник, 18 января, в столице ожидается «дно холода», что означает установление самых холодных суток за четыре года. После этого холода начнут «медленно-медленно» отступать.

Он отметил, что в ночь на вторник Москву затянет облаками, однако осадков не ожидается. Температура воздуха составит до -21°C в столице и до -23°C в области. При этом ночью в среду ожидаются снежные осадки, а днем снова будет солнечно и без осадков, до -11°C.

«Днем с четверга процессы будут меняться кардинально. В четверг временами небольшой снег, и потеплеет до -8°C — -10°C в Москве, до -7°C ... -12°C в Подмосковье», — подчеркнул Тишковец.

Синоптик добавил, что к выходным горожан встретит оттепель с осадками в смешанной фазе. Температура воздуха ночью будет достигать 0°C. Такую погоду он назвал «русскими горками».

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.

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