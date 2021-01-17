В МИД России назвали репрессивной политику США к своим гражданам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские власти ведут репрессивную политику в отношении своих граждан. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, тревожности добавляет тот факт, что затронувший каждого американца глубинный кризис происходит в стране с «самым мощным, объемным, самым масштабным военным бюджетом».

Она добавила, что Вашингтон ввел в практику в качестве инструмента управления всеми остальными государствами введение незаконных санкций.

«Исходя из того, что именно это государство ведет репрессивную политику в мире, а сегодня она выявилась еще и в отношении собственных граждан, мы и беспокоимся», — подчеркнула Захарова.

Представитель ведомства также отметила, что такая внутриполитическая ситуация спровоцировала рост интереса американских граждан к получению российского гражданства.

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