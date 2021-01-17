СМИ узнало о давлении на регулятор ЕС при одобрении ряда вакцин от COVID

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) столкнулось с давлением в ходе одобрения ряда вакцин от коронавируса нового типа, сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на попавшие в сеть документы.

По данным издания, некоторые высокопоставленные европейские чиновники настаивали на скорейшей регистрации вакцины от Pfizer и BioNTech несмотря на сомнения в качестве препарата.

В частности, беспокойство сотрудников регулятора вызвали данные о несоответствии составов коммерческих партий препарата и тех, которые применялись в ходе клинических испытаний, указано в материале.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настаивала на одобрении вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna до конца 2020 года, отмечает издание. При этом в публикации приводятся слова одного из сотрудников EMA о том, что с обоими препаратами «имеются проблемы».

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