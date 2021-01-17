ФСИН разъяснила задержание Навального

Алексей Навальный был задержан на основании постановления о его объявлении в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока, сообщает московское управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Ведомство напоминает, что в 2014 году Навальный был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. При этом суд постановил считать наказание условным с испытательным сроком 5 лет, который в 2017 году был продлен еще на год.

В 2020 году ведомство зафиксировало многократные нарушения Навальным условий испытательного срока, согласно которым он должен был два раза в месяц в определенные дни отмечаться в инспекции. Нарушения фиксировались в январе, марте, июле и августе, указано в сообщении.

Навального неоднократно предупреждали, что нарушения условий могут привести к замене условного наказания на реальное, подчеркивает ФСИН. Кроме того, на время лечения осужденного в клинике «Шарите» в Германии его вызовы в инспекцию были приостановлены.

Осужденный был выписан из клиники в октябре 2020 года, эта информация была получена ведомством из официальных публикаций «Шарите» и подтверждена самим Навальным. При этом после выписки Навальный до конца испытательного срока на регистрацию в УФСИН не являлся, несмотря на отсутствие объективных причин, тем самым вновь нарушив условия испытательного срока.

ФСИН также отмечает, что адвокат Навального был ознакомлен с постановлением о его объявлении в розыск и с представлением об отмене условного осуждения. Осужденный будет находиться под стражей до решения суда о дальнейшей мере пресечения, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что объявленный в розыск Алексей Навальный был задержан в столичном аэропорту Шереметьево.

20 августа 2020 года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске из-за его плохого самочувствия. Навального доставили в больницу в Омске, а позднее перевезли в Германию для лечения. В конце сентября Навальный выписался из больницы и проходил курс реабилитации в ФРГ.

29 декабря 2020 года московское управление Федеральной службы исполнения наказаний объявило Навального в федеральный розыск. В ведомстве пояснили, что он не отмечался по делу «Ив Роше», по которому получил условный срок.

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