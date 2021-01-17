Бразилия одобрила использование двух вакцин против COVID-19

Национальный регулятор Бразилии Anvisa принял решение по вакцинам, которые будут использоваться для вакцинации населения от коронавируса. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В ходе заседания было принято решение в пользу препаратов англо-шведской компании AstraZeneca и китайской Sinovac.

Специалисты отметили эффективность и безопасность вакцин. Кроме того, они обратились к компаниям с требованием также предоставлять данные регулятору в будущем.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 95 млн заболевших, свыше 67,8 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Бразильская фармкомпания направила запрос на срочное использование «Спутника V»

— Регулятор Бразилии отклонил запрос на экстренное применение вакцины «Спутник V»

— РПФИ опроверг отказ Бразилии в ускоренной регистрации вакцины «Спутник V»