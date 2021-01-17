В центре Вашингтона на КПП арестовали женщину

В центре Вашингтона, где 20 января должна пройти инаугурация избранного президента США Джо Байдена, была арестована женщина при попытке пройти через КПП. Об этом сообщает телеканал MSNBC.

В репортаже уточняется, что в городе на данный момент установлено множество КПП.

Телеканал добавляет, что женщина пыталась пройти через КПП, показав «монету» и заявив о принадлежности к правоохранительным органам.

После она попыталась уехать, но ее арестовали.

» (Ее. — «Газеты.Ru») сейчас проверяют в психиатрическом госпитале», — уточнил корреспондент канала.

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