Пандемия COVID-19 может привести к распространению грибкового заболевания

Пандемия коронавируса может вызвать распространение в больницах опасного грибка Candida auris. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на заведующего кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И.И. Мечникова Николая Климко.

«Вспышки больничного кандидоза уже фиксировали и в Москве, и в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

По словам эксперта, данный вид грибков тяжело не только лечить, но и диагностировать. Средства, необходимые для диагностики, есть только в крупных центрах.

Отмечается, что Candida auris полирезистентен — нечувствителен сразу к нескольким классам противогрибковых препаратов.

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