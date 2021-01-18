Трое взрослых и ребенок погибли из-за пожара в Петрозаводске

В результате пожара в квартире в Петрозаводске погибли трое взрослых, пострадавший в пожаре ребенок скончался в больнице. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального СК.

«При тушении пожара в квартире обнаружены тела двух погибших женщин и одного мужчины. Кроме того, из помещения извлекли двух живых мужчин и трехлетнего ребенка. При оказании реанимационных мероприятий ребенок скончался», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

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