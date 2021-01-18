Алжир ожидает поставки 500 тыс. доз вакцины «Спутник V» до конца месяца

Власти Алжира ожидают получить в январе около 500 тыс. доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на официального представителя комитета по отслеживанию коронавируса Джамаля Фурара.

«Мы начнем вакцинацию населения сразу после получения первой партии вакцины. 500 тысяч доз российской вакцины поступят в Алжир в течение этого месяца», — говорится в сообщении.

По словам Фурара, власти планируют привить до 60-70% населения, чтобы добиться коллективного иммунитета. Вакцинировать детей не планируется.

Отмечается, что власти страны ведут переговоры с китайскими производителями вакцин.

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