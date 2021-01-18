Число зараженных коронавирусом в мире перевалило за 95 млн

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 95 млн. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Согласно последним данным, коронавирус выявили у 95 003 533 человек.

Больше всего случаев выявлено в США — более 23,9 миллиона.

Скончалось за время пандемии более 2 млн человек.

Согласно последним данным, в России зафиксировали 3 520 531 случай коронавирусной инфекции, 2 909 680 человек выздоровели, 64 495 пациентов скончались.

Впервые вспышка COVID-19 была выявлена в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила ее пандемией.

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