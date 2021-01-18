В Германии обнаружили новую мутацию коронавируса

Новую мутацию коронавирусной инфекции обнаружили на юге Германии во время вспышки в клинике города Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария). Об этом сообщает газета Muenchner Merkur.

Отмечается, что в больнице инфекцию выявили у 73 человек (и у медработников, и у пациентов). У троих из них нашли неизвестный штамм коронавируса.

Анализы были направлены в берлинскую клинику Charité («Шарите»), где специалисты определили, что речь на самом деле идет о совершенно новой вариации, но пока не ясно, каковы ее особенности.

По данным Charité, в настоящее время в мире зафиксировано более 12 тыс. мутаций коронавируса.

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