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Задержание сотрудниками СК РФ и УФСБ мэра Томска Иван Кляйна по подозрению в превышении должностных полномочий, 13 ноября 2020 года (кадр из видео) Задержание сотрудниками СК РФ и УФСБ мэра Томска Иван Кляйна по подозрению в превышении должностных полномочий, 13 ноября 2020 года (кадр из видео)

В отношении мэра Томска возбуждено третье уголовное дело

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В отношении мэра Томска Ивана Кляйна возбуждено третье уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что чиновника обвинили по двум эпизодам статьи о превышении полномочий.

Суд заключил Ивана Кляйна в СИЗО на срок до 13 января по обвинению в превышении должностных полномочий. Он был временно отстранен от должности градоначальника. Позже уголовное дело завели и против супруги главы города Галины Кляйн.

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