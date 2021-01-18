В отношении мэра Томска возбуждено третье уголовное дело

В отношении мэра Томска Ивана Кляйна возбуждено третье уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что чиновника обвинили по двум эпизодам статьи о превышении полномочий.

Суд заключил Ивана Кляйна в СИЗО на срок до 13 января по обвинению в превышении должностных полномочий. Он был временно отстранен от должности градоначальника. Позже уголовное дело завели и против супруги главы города Галины Кляйн.

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