190 тысяч москвичей привились от коронавируса

В Москве 190 тысяч человек привились от коронавируса, заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом пишет ТАСС.

«В Москве продолжает набирать обороты вакцинация от коронавирусной инфекции», — сказала Ракова.

Она уточнила, что еще 100 тысяч человек записались на вакцинацию.

В столице коронавирусом заразились 895 327, выздоровели 743 349, скончался 12 541 пациент.

В Москве началась вакцинация от COVID-19. Вакцина уже есть в 70 московских прививочных пунктах. Вакцинация проводится, в первую очередь, для тех, кто работает с людьми. Привиться могут врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетики, промышленники, журналисты, список постоянно расширяется.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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