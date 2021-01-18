ФБР проверяет информацию о планах передать украденный ноутбук Пелоси России

Федеральное бюро расследований США проверяет информацию о том, что жительница штата Пенсильвания Райли Джун Уильямс могла украсть ноутбук спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии, чтобы передать его спецслужбам России. Об этом информирует издание Politico со ссылкой на направленный в суд запрос об аресте.

В документе указано, что свидетель, беседовавший со следователями, заявил, что видел, как женщина выносит ноутбук или жесткий диск из офиса Пелоси. По его словам, Уильямс намеревалась отправить устройство своему другу в Россию, чтобы тот продал его Службе внешней разведки РФ. По неизвестной причине отослать ноутбук в Россию не удалось, он все еще находится у подозреваемой или был уничтожен.

По данным ФБР, в настоящее время ведется расследование. Уильямс находится в бегах. Согласно информации местной полиции, злоумышленница собрала сумку и сказала своей матери, что уезжает на пару недель, не уточнив места назначения.

Ранее помощник Пелоси Дрю Хэммилл на своей странице в Twitter сообщил, что у спикера украли ноутбук в ходе беспорядков в Капитолии. По его словам, устройство находилось в конференц-зале. Хэммилл уточнил, этот ноутбук использовался только для проведения презентаций.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу демократа Джо Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

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