Суд приговорил аспиранта МГУ к 6 годам колонии за хулиганство

Головинский суд Москвы в понедельник, 18 января, приговорил к шести годам колонии аспиранта МГУ им. М.В. Ломоносова Азата Мифтахова за хулиганство. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление суда.

«Признать Мифтахова виновным в хулиганстве…, совершенном с помощью предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору», — говорится в сообщении.

Мифтахов будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Два других фигуранта дела, Елена Горбань и Андрей Ейкин, получили четыре и два года условно, соответственно.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.

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