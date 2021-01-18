Сенатор от Башкирии: рисков во внедрении в регионе ковид-паспортов нет

Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова заявила об отсутствии серьезных рисков во введении ковид-паспортов в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, данная мера позволит приобрести опыт, попробовать и посмотреть, как работает и согласовывается с правами человека данная система, взвесить все «за» и «против».

«Я не вижу в этом больших рисков», — произнесла Гумерова.

Затем, по ее мнению, можно будет думать о введении таких документов в других субъектах страны, а также о возможном внесении изменений в федеральное законодательство для сведения к нулю вероятности перегибов.

В заключении Гумерова пояснила, что получение ковид-паспортов будет абсолютно добровольным, позволит видеть общую картину и будет стимулировать граждан к вакцинации.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что республика вводит ковид-паспорта для имеющих антитела к коронавирусу граждан.

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