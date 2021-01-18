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Общество. Новости

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Лавров переболел коронавирусом

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что переболел коронавирусом. Об этом пишет «Интерфакс».

«У меня антитела, потому что я перенес в легкой форме коронавирусную инфекцию», — сказал министр.

Лавров отметил, что специалисты все равно советуют делать прививку тем, кто переболел в легкой форме. Он подчеркнул, что посоветуется с врачами и примет решение.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 945 млн заболевших, 68 млн выздоровели, больше 2 млн человек скончались. В России выявили уже 3,5 млн человек с COVID-19.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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