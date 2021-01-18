Голикова посоветовала не торопиться с вакцинацией перенесшим коронавирус

Вице-премьер России Татьяна Голикова посоветовала не торопиться с вакцинацией от коронавируса тем, кто уже перенес заболевание. Об этом пишет РИА «Новости».

«По данным научных исследований, несмотря на то, что после перенесенного заболевания антитела в организме переболевшего человека могут постепенно снижаться, это не означает, что уходит клеточный иммунитет или клеточная память», — сказала Голикова.

Она подчеркнула, что люди очень редко заболевают повторно, поэтому прививку можно сделать позже.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 94,5 млн заболевших, 68 млн выздоровели, больше 2 млн человек скончались. В России выявили уже 3,5 млн человек с COVID-19.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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